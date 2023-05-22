Фонтан в сквере 60-летия СССР включат на текущей неделе

Сейчас специалисты продолжают ремонт фонтана. Фото: киров.рф

Фонтан в сквере 60-летия СССР должен заработать на текущей неделе. Об этом сообщили в горадминистрации.

Запуск фонтана уже состоялся ранее, однако специалисты вскоре обнаружили протечку. Оборудование отключили и слили воду, после чего убрали мусор из чаши и приступили к ремонту. Пробное включение и проверку на герметичность планируют провести на этой неделе. Если тест окажется успешным, фонтан вновь заработает.

Добавим также, что в сквере обследовали лестницы, требующие ремонта. Работы начнутся после изыскания средств. Смета уже составлена.