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НовостиОбщество22 мая 2023 11:12

Фонтан в сквере 60-летия СССР включат на текущей неделе

Работу оборудования прекратили из-за обнаруженной протечки
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сейчас специалисты продолжают ремонт фонтана. Фото: киров.рф

Сейчас специалисты продолжают ремонт фонтана. Фото: киров.рф

Фонтан в сквере 60-летия СССР должен заработать на текущей неделе. Об этом сообщили в горадминистрации.

Запуск фонтана уже состоялся ранее, однако специалисты вскоре обнаружили протечку. Оборудование отключили и слили воду, после чего убрали мусор из чаши и приступили к ремонту. Пробное включение и проверку на герметичность планируют провести на этой неделе. Если тест окажется успешным, фонтан вновь заработает.

Добавим также, что в сквере обследовали лестницы, требующие ремонта. Работы начнутся после изыскания средств. Смета уже составлена.