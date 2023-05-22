В Кирове в ЖК «Малахит» задержали пьяного мужчину с гранатой

На место съехались полиция, «скорая помощь» и пожарные. Фото: предоставлено «КП-Киров»

Как рассказали в пресс-службе областного управления Росгвардии, вечером 21 мая в полицию поступил звонок. По сообщению, в многоэтажном доме на Московской обнаружили пьяного мужчину с предметом, похожим на гранату. Территорию оцепили, на место выехали сотрудники Росгвардии: ОМОН «Вятич» и группа задержания вневедомственной охраны.

- Со всех сторон дома были пожарные, «скорые», полиция. В чате дома соседи писали, что мужчина грозился взорвать гранату. Полиция обыскивала 15 этаж, - сообщила «Комсомолке» одна из жительниц дома.

Около 23.30 омоновцы совместно с полицейскими задержали виновника происходящего. В ходе осмотра у мужчины обнаружили учебную гранату Ф-1, не представлявшую собой опасности. Дебошира передали полиции для дальнейшего разбирательства.