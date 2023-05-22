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НовостиОбщество22 мая 2023 8:43

На вокзале в Кирове появился зал ожидания «Комфорт»

Он разделен на несколько локаций и оборудован всем необходимым
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В зале имеется обеденная комната, детский уголок, переговорная и другие необходимые помещения. Фото: пресс-служба ГЖД

В зале имеется обеденная комната, детский уголок, переговорная и другие необходимые помещения. Фото: пресс-служба ГЖД

В Кирове на железнодорожном вокзале открылся зал «Комфорт». Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Зал разделен на зону отдыха с мягкой мебелью, обеденную комнату, детский уголок, переговорную, санитарную и душевую комнаты. В нем также есть телевизор и бесплатный Wi-Fi и киоск с печатной продукцией. Работать зал будет круглосуточно.

Как добавили в пресс-службе ГЖД, стоимость посещения для детей до пяти лет бесплатная при условии сопровождения. Взрослым придется заплатить 800 рублей за три часа пребывания в зале «Комфорт».