Александр Соколов выразил соболезнования по поводу смерти Петра Кучеренко

Петр Кучеренко был женат на певице Диане Гурцкая с 2005 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Кировской области Александр Соколов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Петра Кучеренко. Замминистра науки и высшего образования не стало 20 мая.

- Хорошо знал его. Вместе мы работали над многими важными проектами. Всегда активный, нацеленный на результат. Его неравнодушие, глубокое погружение во все вопросы, способность видеть перспективу помогало ему добиваться конкретной пользы для людей, - отметил глава региона в своем телеграм-канале. Смерть Петра Кучеренко он назвал большой утратой для коллег, друзей и близких - в том числе для его жены, певицы Дианы Гурцкая.

«Комсомольская правда» сообщает, что 20 мая статс-секретарь возвращался из рабочей командировки, проходившей на Кубе. На борту самолета ему стало плохо. Судно экстренно посадили в Минводах и вызвали «скорую помощь». К сожалению, медики не смогли ничем помочь.