Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 мая 2023 8:14

В Зуевском районе столкнулись четыре автомобиля

В результате пострадали два человека
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Авария произошла на трассе «Киров - Кирово -Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской республики». Фото: ГИБДД Кировской области

Авария произошла на трассе «Киров - Кирово -Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской республики». Фото: ГИБДД Кировской области

В Кировской области произошло ДТП с четырьмя машинами. Подробности сообщили в областной ГИБДД.

Авария произошла 19 мая в 15.20 в Зуевском районе. На 91 км дороги «Киров - Кирово -Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской республики» столкнулись «Ниссан», «Мазда», ВАЗ-21104 и «Хонда». В результате пострадали два человека - 40-летняя женщина-водитель «Мазды» и ее 34-летний пассажир. О причинах ДТП не сообщается.

Всего с 19 по 21 мая на дорогах Кировской области произошло 12 ДТП, в которых пострадали 14 человек. Погибших нет.