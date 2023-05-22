В Зуевском районе столкнулись четыре автомобиля

Авария произошла на трассе «Киров - Кирово -Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской республики». Фото: ГИБДД Кировской области

В Кировской области произошло ДТП с четырьмя машинами. Подробности сообщили в областной ГИБДД.

Авария произошла 19 мая в 15.20 в Зуевском районе. На 91 км дороги «Киров - Кирово -Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской республики» столкнулись «Ниссан», «Мазда», ВАЗ-21104 и «Хонда». В результате пострадали два человека - 40-летняя женщина-водитель «Мазды» и ее 34-летний пассажир. О причинах ДТП не сообщается.

Всего с 19 по 21 мая на дорогах Кировской области произошло 12 ДТП, в которых пострадали 14 человек. Погибших нет.