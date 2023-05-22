В Кирове молодой парень вышел из тюрьмы по УДО и снова совершил преступление

Суд приговорил его к новому тюремному сроку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове молодой человек подрался сразу после условно-досрочного освобождения и уехал обратно в колонию. Подробности рассказали в областной прокуратуре.

23-летнего молодого человека судили ранее за совершение корыстных преступлений. Из колонии он вышел по УДО. В ночь с 11 на 12 ноября 2022 года, на следующий же день после освобождения, он подрался с кем-то возле бара. Будучи пьяным, парень ударил оппонента кулаком в лицо, а когда тот упал, с силой прыгнул на ноги пострадавшего. В результате последний получил переломы большеберцовой и малоберцовой костей.

На молодого человека завели новое уголовное дело - за причинение тяжкого вреда здоровью. В результате суд отменил УДО и назначил окончательное наказание: 4 года и 2 месяца в исправительной колонии особого режима.