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НовостиПроисшествия21 мая 2023 14:50

Житель Белой Холуницы почти год зарабатывал на незаконных азартных играх

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность
Источник:kp.ru
Против мужчину возбуждено уголовное дело.

Против мужчину возбуждено уголовное дело.

Фото: Юрий СОКОЛОВ

В скором времени житель Белой Холуницы может оказаться на скамье подсудимых. Как рассказали в СУ СКР по Кировской области, мужчине предъявлены обвинения в незаконной организации азартных игр.

По версии следствия, в мае 2022 года подозреваемый открыл игровой клуб, где установил оборудование и проводил азартные игры. Преступная деятельность мужчины продолжалась до мая текущего года, когда его задержали.

Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.