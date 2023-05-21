За четыре месяца через аэропорт «Победилово» прошли более 107 тысяч пассажиров

Пассажиропоток в «Победилово» вырос на 5,6%. Фото: Анастасия Николаенко

В январе – апреле 2023 года аэропорт «Победилово» обслужил 107 406 пассажиров. Такой статистикой поделились в министерстве транспорта Кировской области.

Отметим, что в сравнении с прошлым годом пассажиропоток в кировском аэропорту вырос на 5,6%.

Сейчас из «Победилова» выполняются регулярные рейсы по четырем направлениям: Москва (дважды в день), Санкт-Петербург (ежедневно), Сочи (каждый день, а с 26 мая по вторникам и субботам – дважды в день) и Нарьян-Мар (два раза в неделю).