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НовостиОбщество21 мая 2023 14:47

За четыре месяца через аэропорт «Победилово» прошли более 107 тысяч пассажиров

Сейчас из Кирова выполняются регулярные рейсы по четырем направлениям
Анастасия Николаенко
Пассажиропоток в «Победилово» вырос на 5,6%.

Пассажиропоток в «Победилово» вырос на 5,6%.

Фото: Анастасия Николаенко

В январе – апреле 2023 года аэропорт «Победилово» обслужил 107 406 пассажиров. Такой статистикой поделились в министерстве транспорта Кировской области.

Отметим, что в сравнении с прошлым годом пассажиропоток в кировском аэропорту вырос на 5,6%.

Сейчас из «Победилова» выполняются регулярные рейсы по четырем направлениям: Москва (дважды в день), Санкт-Петербург (ежедневно), Сочи (каждый день, а с 26 мая по вторникам и субботам – дважды в день) и Нарьян-Мар (два раза в неделю).