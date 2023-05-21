Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 мая 2023 14:44

Забрал пакеты с продуктами. Кировчанин-рецидивист ограбил квартиру на глазах у хозяйки

В Кирове мужчина похитил из незапертой квартиры пакеты с продуктами на глазах у хозяйки
Анастасия Николаенко
Кировчанин ограбил девушку, в два раза моложе его.

Кировчанин ограбил девушку, в два раза моложе его.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

54-летний кировчанин украл из незапертой квартиры молодой девушки пакеты с продуктами. Подробностями инцидента поделились в УМВД России по Кировской области.

На днях в полицию обратилась 22-летняя кировчанка. Она рассказала, что к ней квартиру, расположенную в одном из домов на улице Пугачева, проник незнакомый мужчина. На глазах у хозяйки, которая требовала его покинуть жилище, преступник схватил пакеты с продуктами и убежал. Стоимость похищенного составляла 2400 рублей.

Злоумышленника задержали в тот же день. Им оказался ранее судимый 54-летний кировчанин. Часть похищенного у него изъяли.

Сейчас на мужчину завели уголовное дело. На время расследования его заключили под стражу.