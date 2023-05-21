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НовостиОбщество21 мая 2023 14:41

Жители Кировской области продолжают выбирать объекты для благоустройства в 2024 году

Голосование продлится до 31 мая
Анастасия Николаенко
Принять участие в опросе может любой желающий старше 14 лет.

Принять участие в опросе может любой желающий старше 14 лет.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителей Кировской области призывают активнее голосовать за объекты, которые, по их мнению, должны быть благоустроены в 2024 году. Как напомнили в региональном правительстве, опрос продлится до 31 мая.

В нынешнем году в рейтинговом голосовании принимают участие 118 общественных пространств из 34 муниципальных образований. По итогам опроса будут определены 43 лидера, которые и благоустроят в следующем году.

Напомним, что принять участие в голосовании можно здесь. Отдать свой голос может любой желающий старше 14 лет.