Жители Кировской области продолжают выбирать объекты для благоустройства в 2024 году

Принять участие в опросе может любой желающий старше 14 лет. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителей Кировской области призывают активнее голосовать за объекты, которые, по их мнению, должны быть благоустроены в 2024 году. Как напомнили в региональном правительстве, опрос продлится до 31 мая.

В нынешнем году в рейтинговом голосовании принимают участие 118 общественных пространств из 34 муниципальных образований. По итогам опроса будут определены 43 лидера, которые и благоустроят в следующем году.

Напомним, что принять участие в голосовании можно здесь. Отдать свой голос может любой желающий старше 14 лет.