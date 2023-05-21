В два раза больше, чем год назад. Более 170 тысяч кировчан прошли диспансеризацию за пять месяцев 2023 года

Заболевания системы кровообращения выявили у 3000 пациентов. ФОТО: минздрав Кировской области

174 тысячи жителей Кировской области прошли диспансеризацию с начала года. Как отметили в региональном правительстве, это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди тех, кто прошел диспансеризацию за последние пять месяцев, преобладают люди старшего возраста: почти 46% пациентов – старше 60 лет. Также отметим, что 32% граждан, прошедших первый этап диспансеризации, были направлены на второй, то есть им потребовались дополнительные обследования.

Самыми распространенными болезнями среди выявленных стали заболевания системы кровообращения. Их диагностировали более чем у трех тысяч человек.

Министр здравоохранения Кировской области Екатерина Видякина подчеркнула, что прохождение диспансеризации помогает выявить различные патологии на ранних стадиях и предотвратить развитие болезни в будущем.

Добавим, что пройти диспансеризацию можно во всех поликлиниках региона, в том числе в выходной день.