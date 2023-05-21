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НовостиОбщество21 мая 2023 9:24

Кировчанина, захотевшего открыть купальный сезон, задержали на берегу Вятки

Вячеслав Симаков напомнил горожанам, что пока заходить в воду небезопасно
Анастасия Николаенко
В городе идет подготовка к купальному сезону.

В городе идет подготовка к купальному сезону.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове задержали мужчину, который до срока решил открыть купальный сезон. Об этом у себя в телеграм-канале рассказал сити-менеджер Вячеслав Симаков, который выехал в рейд вместе с представителями управления гражданской защиты.

- Осмотрели оба берега, в одном из мест увидели молодого человека, который уже для себя решить открыть купальный сезон, но после нашего замечания водные процедуры пришлось прекратить, - рассказал чиновник.

Вячеслав Симаков напомнил горожанам, что до старта купального сезона заходить в воду опасно, ведь реки, особенно Вятка, еще не вернулись в русло после половодья. Да и температура воды по-прежнему очень низкая.

- В настоящее время мы проводим активную подготовку к купальному сезону. На городском пляже будут установлены новые кабинки для переодевания и волейбольная сетка, а также организовано дежурство спасателей, - подчеркнул Симаков.