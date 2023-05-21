Кировчан приглашают на конкурс «Мастеровые Вятки»

Во всех номинациях установили несколько возрастных категорий.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Жителей Кировской области приглашают принять участие в конкурсе «Мастеровые Вятки». Об этом рассказали в региональном правительстве.
Организатором конкурса выступает некоммерческое партнерство «Народные художественные промыслы и ремесла Вятки». Принять участие в отборе могут все желающие, создающие изделия народных художественных промыслов и ремесел.
Отбор будет проводиться сразу в несколько номинаций: плетение из лозы, роспись по дереву, керамика, ткачество, дымковская игрушка, художественная обработка бересты и т.д. С полным списком направлений конкурса можно ознакомиться здесь.
Также конкурс «разбит» на несколько возрастных категорий:
- дети до 13 лет включительно («Мастеровята», тема «Вятские истории»);
- участники от 14 до 20 лет включительно;
- мастера от 21 до 35 лет включительно;
- участники старше 36 лет;
- мастера, имеющие статус «Мастер народных художественных промыслов Кировской области».
Заявки от желающих принять участие в конкурсе принимают с 1 июня до 1 августа в Центре современных народных художественных промыслов и ремесел (г. Киров, ул. Воровского, д. 52).