Кировчан приглашают на конкурс «Мастеровые Вятки»

Во всех номинациях установили несколько возрастных категорий. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителей Кировской области приглашают принять участие в конкурсе «Мастеровые Вятки». Об этом рассказали в региональном правительстве.

Организатором конкурса выступает некоммерческое партнерство «Народные художественные промыслы и ремесла Вятки». Принять участие в отборе могут все желающие, создающие изделия народных художественных промыслов и ремесел.

Отбор будет проводиться сразу в несколько номинаций: плетение из лозы, роспись по дереву, керамика, ткачество, дымковская игрушка, художественная обработка бересты и т.д. С полным списком направлений конкурса можно ознакомиться здесь.

Также конкурс «разбит» на несколько возрастных категорий:

- дети до 13 лет включительно («Мастеровята», тема «Вятские истории»);

- участники от 14 до 20 лет включительно;

- мастера от 21 до 35 лет включительно;

- участники старше 36 лет;

- мастера, имеющие статус «Мастер народных художественных промыслов Кировской области».

Заявки от желающих принять участие в конкурсе принимают с 1 июня до 1 августа в Центре современных народных художественных промыслов и ремесел (г. Киров, ул. Воровского, д. 52).