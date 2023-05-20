В Кирове несколько человек заплатили за летний отдых мошенникам

Кировчан просят пользоваться услугами только проверенных организаций, внимательно проверять сайты, контакты, расчетные данные. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кировчан, желающих отдохнуть на море, «разводят» мошенники. Подробности рассказали в областном УМВД.

40-летний мужчина нашел сайт «пансионата в Гагре». И его, и супругу устроило предложение, и они решили забронировать путевку для летнего отдыха. За раннее бронирование портал предлагал скидку в 20%, и они отправили заявку, после чего получили счет и договор. Кировчанин переправил по указанным реквизитам почти 103 тысячи рублей. После этого «работники отеля» перестали выходить на связь. Дозвониться до них тоже не вышло.

Ранее две кировчанки также пытались попасть на отдых, но остались без денег. Первая перевела «пансионату» за номер более 58 тысяч рублей и лишь потом узнала, что сайт мошеннический, а гостиница уже не работает. Вторая заплатила 54 тысячи за летнюю путевку, но, когда решила изменить сроки проживания в пансионате, не смогла дозвониться до его работников и уже по отзывам в интернете поняла, что ее обманули.

Полиция возбудила уголовные дела, мошенников разыскивают. Кировчан просят пользоваться услугами только проверенных отелей и организаций, внимательно проверять сайты, контакты, расчетные данные.