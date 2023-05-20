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НовостиОбщество20 мая 2023 13:00

В Кирове посетитель кафе угрожал девушке расправой за отказ знакомиться

Испугавшись, работница заведения вызвала правоохранителей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Мужчину задержали и передали полиции для разбирательства.

Мужчину задержали и передали полиции для разбирательства.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове задержали буйного посетителя кафе. Подробности рассказали в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Инцидент произошел на днях около шести утра. Сигнал «тревога» поступил из кафе на улице Воровского. В зале их дожидалась администратор заведения. По ее словам, один из посетителей отчаянно пытался с ней познакомиться и всячески приставал, а после отказа начал сыпать оскорблениями и угрозами. Девушка испугалась и нажала тревожную кнопку.

Незадачливым кавалером оказался 42-летний кировчанин. Правонарушителя передали полиции для дальнейшего разбирательства.