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НовостиОбщество20 мая 2023 7:52

Прогноз погоды в Кирове 20 и 21 мая: тепло и облачно

В Кирове 20 и 21 мая ожидается теплая и облачная погода
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Погода в первый день выходных будет пасмурной.

Погода в первый день выходных будет пасмурной.

Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Наступили жаркие выходные! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 20 и 21 мая в Кирове.

В субботу, 20 мая, погода будет пасмурной, однако, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Температура воздуха днем дойдет до +23 градусов, а к ночи опустится до +16. Порывы ветра могут составить до 7 м/с. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 753-754 мм ртутного столба.

В воскресенье, 21 мая, столбики термометров поднимутся до +24 градуса. Погода обещает быть облачной, так что кировчане смогут погреться на солнышке. Осадков так же не предвидится. Порывы ветра днём составят до 6 м/с, ближе к ночи - до 3-4 м/с. Атмосферное давление повысится до 756-757 мм ртутного столба.