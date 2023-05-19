«Почта России» выпустила открытку с фотографией особняка Булычева

Открытку выпустили тиражом в 1700 экземпляров. Фото: пресс-служба «Почта России»

Как сообщили в пресс-службе «Почты России,» открытка с видом на особняк Тихона Булычева пополнила коллекцию «С наилучшими пожеланиями из Кирова!». Эта же фраза украшает саму карточку. Ее выпустили тиражом в 1700 экземпляров.

На открытке стоит знак почтовой оплаты, благодаря чему ее можно отправить по России без конверта и дополнительных марок. Желающие могут приобрести ее на почтамте и в крупных почтовых отделений Кирова.

Добавим также, что ранее в обращение вышли открытки с изображением береговой ротонды в Александровском саду и Свято-Успенского кафедрального собора Трифонова мужского монастыря.