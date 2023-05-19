В Кирове полиция будет следить за порядком во время проведения «Последних звонков»

Полицейские обеспечат безопасность дорожного движения рядом с местами празднования и будет проводить рейды. Фото: УМВД России по Кировской области

Кировская полиция будет обеспечивать безопасность во время проведения «Последних звонков». Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

«Последние звонки» в Кировской области в 2023 году пройдут с 19 по 31 мая, и в них примут участие более 17 тысяч выпускников. С учащимися уже сейчас проводят беседы о недопустимости правонарушений и употребления алкоголя. Работников торговых точек предупреждают об ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним, а также в праздничные дни 23 мая и 1 июня.

Выпускникам и их родителям также напоминают о надлежащем поведении, недопустимости купания в водоемах, соблюдении противопожарного режима. Добавим, что в праздничные дни полиция вместе с педагогами, родителями и общественниками будут патрулировать места отдыха молодежи. Полиция также обеспечит безопасность дорожного движения на улицах, прилегающих к местам проведения мероприятий.