22 мая в Киров приедет «Поезд Победы»

В основе экспозиции передвижного музея - события Великой Отечественной войны Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Киров на два дня приедет «Поезд Победы». Как сообщает областное правительство, он прибудет в наш город в понедельник, 22 мая. На протяжении двух дней, 22 и 23 мая, его смогут посетить все желающие.

В основе экспозиции заложены события Великой Отечественной войны. Кировчане смогут увидеть в передвижном музее трехмерные панорамы команды молодых художников «Невский баталист» - живописные полотна, макеты в натуральную величину и много предметного плана на расстоянии вытянутой руки.

В проекте задействовано множество техники, показывающей различные сцены и создающей максимальный эффект присутствия. Об экспозиции рассказывает виртуальный экскурсовод Лидия, бывшая в годы войны машинистом.

Отметим, что вход бесплатный, однако требуется предварительная регистрация на этом сайте, которая станет доступна 21 мая.