Шесть городов Кировской области участвуют во всероссийском конкурсе проектов по благоустройству

Одна из участвующих в конкурсе инициатив - проект благоустройства парка в Слободском. Фото: vk.com/gorslobadm43

Шесть городов Кировской области подали заявки на Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды. Как рассказали в пресс-службе правительства региона, участниками станут проекты от городов Кирс, Котельнич, Слободской, Омутнинск, Советск и Нолинск.

В Кирсе предлагается благоустроить площадь у РЦ «Досуг» и «Зеленого острова». В Котельниче - создать парк между районами Котельнич-2 и улицы Победы. В Омутнинске - продолжить благоустройство набережной у пруда. В Слободском хотят обновить старый городской парк. В Нолинске - благоустроить центральной исторической и торговой части города.

Победившая заявка получит федеральные средства на реализацию идеи.