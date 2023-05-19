Житель Котельничского района получил 11 лет «строгача» за убийство

Суд признал мужчину виновным в убийстве и вынес приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Котельничского района признали виновным в убийстве человека. Подробности сообщили в областном Следственном комитете.

Трагедия произошла 11 ноября в поселке Светлый. В тот вечер компания распивала алкоголь, и в какой-то момент между двумя мужчинами вспыхнула ссора. 42-летний гость схватил нож и несколько раз ударил им в шею хозяина квартиры. В результате 68-летний мужчина скончался.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Следователи собрали достаточно доказательств вины мужчины. На днях состоялся суд, где его признали виновным в убийстве и вынесли приговор: 11 лет колонии строгого режима.