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НовостиПроисшествия19 мая 2023 9:12

Житель Котельничского района получил 11 лет «строгача» за убийство

Мужчина зарезал собутыльника в пылу пьяной ссоры
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Суд признал мужчину виновным в убийстве и вынес приговор.

Суд признал мужчину виновным в убийстве и вынес приговор.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Котельничского района признали виновным в убийстве человека. Подробности сообщили в областном Следственном комитете.

Трагедия произошла 11 ноября в поселке Светлый. В тот вечер компания распивала алкоголь, и в какой-то момент между двумя мужчинами вспыхнула ссора. 42-летний гость схватил нож и несколько раз ударил им в шею хозяина квартиры. В результате 68-летний мужчина скончался.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Следователи собрали достаточно доказательств вины мужчины. На днях состоялся суд, где его признали виновным в убийстве и вынесли приговор: 11 лет колонии строгого режима.