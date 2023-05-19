В Кировской области с начала года более 170 тысяч человек прошли диспансеризацию

32% прошедших диспансеризацию направили на дополнительные обследования. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщили в региональном Минздраве, с начала года профилактический медосмотр прошли около 174 тысяч кировчан, что вдвое больше показателя за аналогичный период 2022 года. Более 46% из них - жители региона старше 60 лет. 32% прошедших диспансеризацию направили на дополнительные обследования.

По данным ведомства, среди выявленных впервые заболеваний наиболее распространены проблемы с системой кровообращения. С начала года их обнаружили у более чем трех тысяч человек. Около 60% злокачественных опухолей удалось диагностировать на ранней стадии благодаря профилактическому медосмотру, что позволило назначить своевременное лечение.

- Самыми распространенными факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний у жителей региона являются нерациональное питание, низкая физическая активность и избыточная масса тела. Вовремя предпринятые профилактические меры, смена образа жизни и режима питания позволят не допустить развитие болезни, - добавили в областном Минздраве.