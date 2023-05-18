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НовостиОбщество18 мая 2023 15:53

В кировских парках и скверах установили новые скамейки и урны

Работы прошли в трех местах отдыха
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В парках и скверах увеличили количество скамеек. Фото: киров.рф

В парках и скверах увеличили количество скамеек. Фото: киров.рф

В кировских парках и скверах продолжается улучшение условий отдыха. Подробностями поделились в горадминистрации.

Так, в Александровском саду установили новые скамейки и увеличили их количество. Теперь в парке появилось в общей сложности 54 лавки - ранее их было на 20 меньше. Кроме того, в саду появились новые урны. Напомним, ранее здесь также отремонтировали пешеходные зоны.

На набережной Грина также заменили старые скамейки. В сквере на пересечении улиц Ленина и Московской увеличили количество лавок. Ранее их было всего 3, теперь же на территории установили 10 новых парковых эко-диванов, 5 эко-скамеек в форме полукруга и 10 эко-урн. Все они сделаны из переработанного пластика.