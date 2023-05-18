В Кирове начались профилактические работы на троллейбусной сети

Специалисты работают в ночное время. Фото: киров.рф

Как сообщает горадминистрация, работы являются сезонными и проводятся ежегодно. Сейчас специалисты занимаются натяжкой проводов. Поскольку линии сделаны из меди, восприимчивой к температурному режиму, металл нагревается и расширяется в жаркую погоду, отчего возникает провисание проводов. Из-за этого повышается риск замыканий. Кроме того, могут зацепиться и слететь штанги троллейбуса.

В первую очередь работы ведутся на самых протяженных участках - как, например, на Октябрьском проспекте. Специалисты занимаются натяжкой проводов по ночам, чтобы не создавать заторы на дорогах. Профилактика продлится в течение всего лета.