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НовостиОбщество18 мая 2023 10:31

В Кирове собираются построить новый микрорайон

На нем может появиться порядка двух миллионов квадратных метров жилья
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Микрорайон планируют назвать Новые Чистые пруды. Фото: kirovreg.ru

Микрорайон планируют назвать Новые Чистые пруды. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в областном правительстве, летом власти планируют выставить на конкурс два земельных участка для создания микрорайона Новые Чистые пруды. При застройке используют механизм комплексного развития территории.

Площадь потенциально построенного жилья оценивается в 667 тысяч квадратных метров на первом этапе, в целом же возможно появления двух миллионов «квадратов» жилья. Вместе с домами появятся и объекты социальной инфраструктуры - детсады, школы, поликлиники, общественные пространства.

Власти одновременно прорабатывают возможность привлечения федеральных средств на строительство дороги и необходимых сетей протяженностью более четырех километров. Путь станет продолжением улицы Ивана Попова и дублером улицы Ленина.