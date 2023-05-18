В Кирове прокуратура требует снести расселенный дом на Блюхера

Администрацию хотят обязать снести аварийный дом. Фото: прокуратура Кировской области

В Кирове прокуратура потребовала снести аварийный дом на Блюхера. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

В доме №38а уже никто не живет - его расселили по программе на 2019-2025 годы. Однако само здание до сих пор стоит. Как сообщили в прокуратуре, такие объекты часто становятся местами размещения мусора и дислокации маргиналов, что ухудшает санитарно-эпидемиологическую и пожарную обстановку, а также создает угрозу жизни и здоровью населения.

В суд направился иск с требованием обязать администрацию Кирова снести дом. На данный момент его еще рассматривают.