В Лянгасово заканчивается строительство дома для расселения из аварийного жилья

Работы идут в нескольких районах города. Фото: киров.рф

В Кирове продолжается возведение домов для переселения из аварийного жилья. 18 мая глава администрации Кирова Вячеслав Симаков проверил ход работ.

Всего планируется возвести пять зданий. На Анжелия Михеева, 13 и 15 застройщик, ООО «Монолит», приступил к подготовительным работам. Сейчас рабочие проводят выемку грунта для формирования котлована. Полноценное строительство начнется летом. Подрядчик уверен, что каждый месяц удастся возводить по 4,5 этажа. Кроме того, сейчас начинается подготовка к строительству 17-этажного дома на Капитана Дорофеева, 16.

На улице Энтузиастов подрядчик «Гражданремстрой» заканчивает обустройство котлована. Строительство начнется в конце июня-начале июля, как только завершится экспертиза проекта.

Ближе всего к сдаче объект в Лянгасово: специалисты завершили кладку дома, установили окна, смонтировали тепловой узел и систему отопления. Сейчас идет устройство кровли, отделку фасада и внутренних помещений здания.

- Видно, что на объекте ведется активна работа. Прошу не нарушать своих обещаний и завершить строительство дома к середине июля. Уже в текущем году мы планируем вручить ключи собственникам от новых благоустроенных квартир, - подчеркнул Вячеслав Симаков.