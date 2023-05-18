УКС Кировской области станет единым заказчиком в сфере строительства

УКС будет контролировать проектирование и возведение объектов, а также отвечать за качество работ. Фото: kirovreg.ru

В строительной сфере Кировской области появится единый заказчик. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Новая служба появится в рамках реформирования областного Управления капитального строительства. УКС станет единым заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на строительство объектов, находящихся в госсобственности. Через него будут проходить все деньги, выделяемые на строительство и ремонт, в том числе текущий. Оно же будет контролировать проектирование и возведение объектов, а также отвечать за качество работ.

Работу по созданию единого заказчика планируют завершить в третьем квартале 2023 года.