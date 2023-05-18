Кировчане смогут сдать вторсырье 20 мая

Горожане могут сдать макулатуру, картон, жесть, алюминий и другие виды вторсырья. Фото: Анастасия ОСИПОВА

По Кирову в очередной раз проедет экомобиль. Подробности сообщает регоператор АО «Куприт».

Сдать вторсырье горожане смогут в субботу, 20 мая, у Филармонии (перед входом, с правой части здания) с 09.00 до 14.00. Экомобиль принимает пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5, 6, тетрапак без крышек, алюминий, жесть и макулатуру, подробный список можно посмотреть здесь.

Вторсырье должно быть чистым и рассортированным по фракциям. Сполосните и сомните бутылки, макулатуру и картон освободите от скотча, скрепок и других лишних деталей, после чего сложите в стопки.