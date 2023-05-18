В июне кировчане смогут уехать в Анапу и Адлер дополнительными поездами

Поезд до Анапы будет курсировать по нечетным дням, до Адлера - по четным. Фото: Андрей АБРАМОВ

В июне из Кирова на юг можно будет уехать на дополнительных поездах. Как сообщили в пресс-службе ГЖД, их назначили в связи с повышенным спросом в летний период.

Так, с 3 июня начнет курсировать пассажирский поезд № 501/502 сообщением Киров - Анапа. Он будет отправляться по нечетным дням. А с 6 июня горожане смогут уехать на море поездом № 531/532 сообщением Киров - Адлер. Он, в свою очередь, будет курсировать по четным дням.

Оформить билеты можно в кассе на вокзале, а также на сайте и через мобильное приложение РЖД.