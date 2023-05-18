Глава теруправления Октябрьского района Юрий Кислицын ушел на пенсию

Юрий Кислицын был также заместителем главы администрации Вячеслава Симакова. Фото: t.me/simakov_kirov

Глава теруправления по Октябрьскому району и по совместительству зам сити-менеджера Юрий Кислицын покинул свой пост. Об этом сообщил Вячеслав Симаков в своем телеграм-канале.

- От себя скажу, что мне было очень приятно было работать с ним. Например, когда мы вместе были главами терруправлений, то всегда можно было поделиться ценными знаниями или опытом в работе. Очень жаль, что приходится расставаться с такими опытными специалистами, - написал он.

Причина ухода Юрия Кислицына - возраст: 17 мая ему исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом пребывания на муниципальной службе. В связи с этим он решил уйти на пенсию и «посвятить себя семье и внукам».

Известно также, что Кислицын проработал на административных должностях более 25 лет. Последние пять лет - в должности главы теруправления.