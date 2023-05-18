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НовостиОбщество18 мая 2023 7:37

Глава теруправления Октябрьского района Юрий Кислицын ушел на пенсию

Он достиг предельного возраста пребывания на муниципальной службе
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Юрий Кислицын был также заместителем главы администрации Вячеслава Симакова. Фото: t.me/simakov_kirov

Юрий Кислицын был также заместителем главы администрации Вячеслава Симакова. Фото: t.me/simakov_kirov

Глава теруправления по Октябрьскому району и по совместительству зам сити-менеджера Юрий Кислицын покинул свой пост. Об этом сообщил Вячеслав Симаков в своем телеграм-канале.

- От себя скажу, что мне было очень приятно было работать с ним. Например, когда мы вместе были главами терруправлений, то всегда можно было поделиться ценными знаниями или опытом в работе. Очень жаль, что приходится расставаться с такими опытными специалистами, - написал он.

Причина ухода Юрия Кислицына - возраст: 17 мая ему исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом пребывания на муниципальной службе. В связи с этим он решил уйти на пенсию и «посвятить себя семье и внукам».

Известно также, что Кислицын проработал на административных должностях более 25 лет. Последние пять лет - в должности главы теруправления.