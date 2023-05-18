Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 мая 2023 6:24

Кировчанке, жившей в аварийном доме, 10 лет не предоставляли новую квартиру

Ситуация изменилась только после вмешательства прокуратуры
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Дом признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2013 году. Фото: прокуратура Кировской области

Дом признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2013 году. Фото: прокуратура Кировской области

В Кирове женщина 10 лет ждала переселения из аварийного жилья. Подробности сообщили в областной прокуратуре.

Как выяснилось, жительница областного центра жила в одной из комнат коммунальной квартиры в доме №17 по улице Горького. Здание признали аварийным еще в 2013 году и подлежало сносу. Его жителей должны были расселить до конца 2021 года в рамках реализации областной программы. Однако женщине не предоставили нового, благоустроенного жилья.

Прокурор города Кирова направил в суд иск. Требование об обеспечении жильем признали законным и обоснованным. После этого мэрия выделила заявительнице благоустроенную квартиру.