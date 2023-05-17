В Кирове полиция и Минприроды проведут рейд по шиномонтажным мастерским и автосервисам

На месте обнаружили свалку покрышек и бытовых отходов. Фото: vk.com/priroda_43

В Кирове проверят шиномонтажные мастерские и автосервисы. Об этом заявил и.о. министра охраны окружающей среды Тимур Абашев в своих соцсетях.

Ранее в соцсетях появилась информация о свалке шин в районе Речного порта вблизи деревни Большая Гора. Проверяющие нашли на этом месте более 50 покрышек и разные бытовые отходы.

По словам Абашева, министерство намерено организовать уборку территории и вывоз покрышек на утилизацию. Совместно с полицией сотрудники ведомства проведут рейд по шиномонтажкам и сервисам, которые могли устроить свалку.

- Это вопиющий пример безответственного отношения к природе. Вместе с администрацией должны выработать системный механизм по сбору и утилизации отходов, чтобы исключить подобные ситуации в будущем, - заявил и.о. министра.

Ведомство сейчас устанавливает владельца земельного участка. Всю информацию передали в полицию для нахождения виновника и привлечения его к ответственности.