Елена Ковалева открыла форум индустрии гостеприимства

Глава Кирова напомнила, что в нынешнем году в городе будут ремонтировать много фасадов зданий, а в рамках нацпроекта продолжат масштабное благоустройство. Фото: киров.рф

Киров активно готовят к юбилею, который будет отмечаться в следующем году: приводят в порядок дома, парки, реставрируют исторические объекты, занимаются озеленением. Цель - оставить у гостей города приятное впечатление. В дальнейшем Киров может стать и новогодней столицей. Об этом рассказали участники форума индустрии гостеприимства.

Спикеры отметили, что городу нужно повышать качество сервиса, обновлять туристические центры и улучшать городскую среду. Глава Кирова Елена Ковалева напомнила, что в нынешнем году в городе будут ремонтировать много фасадов зданий, а в рамках нацпроекта продолжат масштабное благоустройство.

- Только совместными усилиями город можно сделать привлекательным для гостей, - подчеркнула Елена Васильевна. - Мы разработали паспорта отделки фасадов зданий и просим собственников приводить свое имущество в порядок. Только так мы сможем получить единую картину. Также продолжается рейтинговое голосование за благоустройство общественных территорий в 2024 году. Каждый может отдать свой голос за проект на сайте. От неравнодушия всех нас зависит то, каким в конечном итоге будет наш областной центр.