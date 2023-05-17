В Кирове стены дома на улице Екатерины Кочкиной украсят цветами

На одну стену уходит около сотни литров краски. Фото: киров.рф

В Кирове фасад дома на улице Екатерины Кочкиной украсят цветами. Подробности рассказали в горадминистрации.

Граффити появятся на стене дома №4. Авторы идеи - Александр и Евгений Сесюковы, изначально предложившие ее на конкурс «Город добрых соседей». Инициатива собрала много одобрительных откликов, стала одной из лучших и позволила кировчанам получить грант.

Сейчас работа уже идет и, по словам художников, на ее завершение потребуется порядка трех недель. Только на одну стену ушло около ста литров краски. 17 мая планируется закончить один из фасадов, после чего рисунки будут наносить на противоположный. Общая тема одна - цветочная, однако граффити будут немного отличаться друг от друга.