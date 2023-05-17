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НовостиОбщество17 мая 2023 12:06

В Сосновке начался ремонт школы

Объект планируют сдать к новому учебному году
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Рабочие уже отремонтировали крышу и фасад столовой. Фото: kirovreg.ru

Рабочие уже отремонтировали крышу и фасад столовой. Фото: kirovreg.ru

В Сосновке начали ремонтировать общеобразовательную школу. Подробности сообщили в областном правительстве.

Учебное заведение построили еще в 1936 году, и тогда оно было деревянным двухэтажным зданием. В начале 80-х к нему пристроили кирпичную столовую. В 1990 году в школе прошла реконструкция, в рамках которой аварийную деревянную постройку разобрали и возвели кирпичную. После этого столовая стала отдельным зданием.

В конце 2022 года губернатор Александр Соколов дал поручение отремонтировать образовательное учреждение и построить теплый переход из учебного корпуса в столовую. На данный момент рабочие привели в порядок крышу и фасад пищеблока, а также подготовили площадку для возведения перехода. Строительство начнется в ближайшее время. Сдать объект планируется к новому учебному году.