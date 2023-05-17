Обновлен состав лицензионной комиссии Кировской области

В комиссии по лицензированию управляющих компаний будут 9 человек. Фото: правительство Кировской области

В Кировской области изменили состав комиссии, лицензирующей деятельность по управлению многоквартирными домами. Указ губернатора Соколова опубликован на сайте регионального правительства.

В состав вошли 9 человек. Председатель - зампред правительства Алексей Жердев.

Кроме того, членами комиссии стали бизнес-омбудсмен Андрей Вавилов, член «Союза директоров предприятий жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» Александр Гребенкин, член «Союза организаций, управляющих недвижимостью Кировской области» Роман Гудовских, начальник областной ГЖИ Алена Дудникова, председатель правления «Союза собственников и нанимателей жилья» Андрей Михальчук, глава Кирово-Чепецка Елена Савина, начальник одного из управлений администрации губернатора и правительства региона Ирина Сипатова и депутат Заксобрания Роман Титов.