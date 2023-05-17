Кировчане могут бесплатно проверить подозрительные родинки

Провериться у специалистов можно будет 20 мая. Фото: Минздрав Кировской области

Кировчан приглашают проверить подозрительные родинки. 20 мая в поликлинике Кировского областного клинического кожно-венерологического диспансера пройдет День открытых дверей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие пройдет с 09.00 до 13.00 по адресу: Преображенская, 30. Все желающие смогут проверить подозрительные родинки на предмет онкологических образований и получить консультацию у специалистов.

Кировчанам напоминают: меланома - злокачественная опухоль, развивающаяся из пигментных клеток. Она является самой опасной из разновидностей рака кожи. Меланома возникает на месте родинок, подверженных травмированию, инсоляции, постоянному трению. Ранняя диагностика опухоли значительно улучшает прогноз заболевания.