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НовостиОбщество17 мая 2023 9:41

В Кирове женщину с сахарным диабетом не могут обеспечить жизненно важным лекарством

У пациентки есть рецепт, но выдать медикамент ей не могут
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Приобрести лекарство в аптеках женщина не может.

Приобрести лекарство в аптеках женщина не может.

Фото: Мария АНАНОВА

В Кирове Минздрав не выдает женщине с сахарным диабетом жизненно необходимый препарат. Об этом рассказали активисты ОНФ.

34-летняя жительница областного центра с детства более сахарным диабетом I типа. Из-за осложнений у нее может наступить гипогликемическая кома - потеря сознания и судороги. Подобные приступы уже случались, и если вовремя не оказать помощь, женщина может умереть.

До приезда «скорой» диабетику может помочь препарат «Глюкагон», который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В феврале кировчанка через суд добилась обеспечения медикаментом раз в год. Рецепт ей выдали, но препарат так и не предоставили - фармацевт сослалась на его отсутствие. В коммерческих аптеках его тоже нет.

Активисты обратились в прокуратуру, чтобы разобраться в ситуации. По их словам, Минздрав обязан обеспечить пациентку лекарством.