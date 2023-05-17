В Кирове началась запись детей участников СВО в летние лагеря

Родителям предоставят список летних лагерей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщили в областном министерстве информационных технологий, заявление на предоставление бесплатной путевки можно подать в МФЦ с 17 мая. Они предоставляются детям участников специальной военной операции в возрасте от 6,5 лет до 17 лет включительно. Мера поддержки распространяется как на родных, так и на усыновленных детей, а также ребенка супруги при условии зарегистрированного брака и совместного проживания.

Прием заявок продлится до 30 мая. Родители должны выбрать лагерь и смену из предложенного сотрудником МФЦ списка. В него вошли «Весна», «Строитель», «Орленок», «Звездный», «Юность», «Солнечный», «Сосновый бор», «Митино», «Имени Ю.А. Гагарина», «Березка», «Спутник», «Колокольчик».

- Окончательное решение о предоставлении путевок принимает министерство молодежной политики Кировской области, - добавили в пресс-службе ведомства.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8-800-707-43-43 и 27-27-50.