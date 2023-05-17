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НовостиОбщество17 мая 2023 6:28

В июне начнется ремонт дороги Пушкино - Черепаново в Яранском районе

Работы должны закончиться 31 августа
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Подрядчик отремонтирует порядка шести километров дороги.

Подрядчик отремонтирует порядка шести километров дороги.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июне в Яранском районе начнется ремонт участка дороги от деревни Пушкино до деревни Черепаново. Об этом сообщили в областном правительстве.

Подрядчиком выступает АО «Гордормостстрой». Ему предстоит привести в порядок около шести километров дороги. Основные работы начнутся в конце июня и должны завершиться 31 августа. После восстановления участка будет решаться вопрос возобновления автобусного сообщения в деревнях Пушкино и Черепаново.

Как напомнили в правительстве, на состояние дороги давно жаловались местные жители. Впоследствии из-за ее плохого качества вышел из строя автобус, обслуживающий этот маршрут. По поручению губернатора Александра Соколова из бюджета выделили средства, разработали проект ремонта и заключили контракт на проведение работ.