Кировскому отделению «Российского Красного Креста» выделили новое помещение

Новое помещение находится в доме №99 по улице Мопра. Фото: vk.com/aleksandrsokolov43

Кировское отделение «Российского Красного Креста» получило новое помещение. Об этом рассказал губернатор Александр Соколов в своих соцсетях.

Новое помещение площадью 220 квадратных метров расположено в доме №99 по улице Мопра. Волонтерам его выделили на безвозмездной основе. Сейчас добровольцы и сотрудники постепенно обживаются и делают ремонт в новом месте. Вскоре в нем появится оборудование для обучения кировчан долговременному уходу за нуждающимися, начнется прием и хранение гуманитарных грузов.

- В нашей области «Красный Крест» развивает службу долговременного ухода и донорское движение. Работают в связке с нашими министерствами здравоохранения и соцразвития. Оказывают помощь тем, кто приехал в наш регион из Луганской и Донецкой Народных Республик, готовы помогать нашим защитникам и их семьям, - сообщил глава региона.