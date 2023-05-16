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НовостиОбщество16 мая 2023 13:59

В Кировской области с начала года ввели в эксплуатацию свыше 1300 квартир

Регион перевыполнил план по строительству на 38%
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
С начала года в регионе ввели 915 зданий жилого и нежилого назначения.

С начала года в регионе ввели 915 зданий жилого и нежилого назначения.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В первом квартале 2023 года в Кировской области ввели в эксплуатацию 1396 квартир. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В течение первого квартала ввели 915 зданий жилого и нежилого назначения общей площадью 174,6 тысячи квадратных метров. Наибольшая часть объектов сдана в Кирове. Всего в регионе с начала года ввели в эксплуатацию 1396 квартир общей площадью 141 тысяча квадратных метров. Показатели превысили плановые, установленные Минстроем РФ, на 38%.

Добавим, что, по данным Кировстата, в январе-марте 2023 года объем строительства в Кировской области вырос на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.