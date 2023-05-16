В бюджет Кировской области поступило более 15 миллиардов рублей

Поступившая сумма составляет 40% от годового плана. Фото: Иван МАКЕЕВ

В бюджет Кировской области поступило 15,2 миллиарда рублей. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, их направили из федерального бюджета. Вышеуказанная сумма составляет 40% от годового плана.

7,6 миллиарда из 15,2 - целевые средства, которые распределят по разным направлениям. Наибольшую сумму из них выделят на социальную политику (2,8 миллиарда), образование (1,1 миллиарда) и сельское хозяйство (более миллиарда).

На дороги потратят 711 миллионов рублей, на здравоохранение - 682,3 миллиона. 388,5 миллиона пойдут на ликвидацию несанкционированных свалок. 146,8 миллиона вложат в спорт и физкультуру, 130,5 - в лесное хозяйство. Средства также потратят на ЖКХ, жилищное строительство, культуру и другие сферы деятельности.

Кроме того, в бюджет поступило более 7,6 миллиарда средств не целевого назначения. Их направят на зарплату бюджетников, соцвыплаты и оплату расходов, связанных с функционированием областных учреждений.