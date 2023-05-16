11 происшествий с начала года: кировчан просят быть осторожными на водоемах

Рыбаков просят соблюдать меры предосторожности. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кировчан просят быть осторожнее на водоемах. Подробности сообщили в региональном ГУ МЧС.

С начала года на водных объектах области зарегистрировали уже 11 происшествий. Для сравнения, за аналогичный период 2022 года случилось 9 несчастных случаев. Так, например, сейчас в нескольких муниципалитетах продолжаются поиски людей, не вернувшихся с рыбалки. А на днях в Афанасьевском районе водолазы нашли тело мужчины, пропавшего 1 мая.

Кировчан просят соблюдать простые правила предосторожности, уходя на рыбалку:

- сообщайте родным, куда и на какое время вы поехали;

- берите полностью заряженный телефон, аптечку, фонарик, карту, средства оповещения о местонахождении;

- внимательно осмотрите место ловли;

- будьте особенно осторожны на обрывистых и подмытых берегах рек, не теряйте бдительности в темное время суток;

- не употребляйте алкоголь.

В случае происшествий звоните по телефону 112.