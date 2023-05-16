Принял за наркомана и забил до смерти: вынесен приговор мужчине, напавшему на инвалида

Напавший проведет 10 лет в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове завершился судебный процесс по делу 27-летнего мужчины. 6 августа 2022 года он избил прохожего во дворе дома по улице Ивана Попова.

Подсудимый принял инвалида за наркомана, требовал назвать имя и фамилию и рассказать, какие наркотики он принимал. А инвалид из-за своей болезни не мог ничего сказать, тем более оказать сопротивление. Тогда подсудимый избил его. Инвалид скончался в больнице от травм тела и головы.

Дело завели по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Как сообщает прокуратура Кировской области, суд приговорил мужчину к 10 годам колонии строгого режима. С него также взыскали 300 тысяч рублей - моральную компенсацию матери погибшего.

Приговор не вступил в силу.