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НовостиПроисшествия16 мая 2023 11:24

Принял за наркомана и забил до смерти: вынесен приговор мужчине, напавшему на инвалида

Кировчанину, забившему инвалида до смерти, вынесли приговор
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Напавший проведет 10 лет в колонии

Напавший проведет 10 лет в колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове завершился судебный процесс по делу 27-летнего мужчины. 6 августа 2022 года он избил прохожего во дворе дома по улице Ивана Попова.

Подсудимый принял инвалида за наркомана, требовал назвать имя и фамилию и рассказать, какие наркотики он принимал. А инвалид из-за своей болезни не мог ничего сказать, тем более оказать сопротивление. Тогда подсудимый избил его. Инвалид скончался в больнице от травм тела и головы.

Дело завели по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Как сообщает прокуратура Кировской области, суд приговорил мужчину к 10 годам колонии строгого режима. С него также взыскали 300 тысяч рублей - моральную компенсацию матери погибшего.

Приговор не вступил в силу.