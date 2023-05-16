В Киров привезут мощи святого Георгия Победоносца

Святыню привезут в Трифонов монастырь вечером 27 мая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Киров привезут мощи Георга Победоносца. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

6 мая в Москве стартовал Всероссийский молебен о победе, приуроченный ко Дню святого Георгия Победоносца и Дню Победы. С этой даты мощи святого направили в путешествие по России. Они побывают в 89 регионах страны, и в том числе - в нашем.

Ковчег с частицей мощей святого привезут в Киров вечером 27 мая. Поклониться святыне можно будет в Трифоновом монастыре до вечера 28 мая. Желающие также смогут принять участие в молебне о победе.

Добавим, Георгий Победоносец - воин, живший в III веке и прославленный в лике святых за верность христианству. Он считается небесным покровителем воинов.