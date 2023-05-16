В Кировской области врачи будут получать надбавку за пациентов, принятых сверх нормы

Выплаты получат все врачи амбулаторного звена, а также фельдшеры и акушерки с обязанностями лечащего врача. Фото: Ксения Высотина

В Кировской области ввели еще одни стимулирующие выплаты для врачей. Они будут распространяться на врачей амбулаторного звена, а также фельдшеров и акушерок, на которых возложены обязанности лечащего врача.

Медработники будут получать надбавки за всех пациентов, которым оказали помощь за рамками численности приема. Первые выплаты медработники получат с зарплатой за май.

- Нагрузка на медицинский персонал не снижается, врачи часто работают до последнего пациента в поликлинике, не считаясь с личным временем. Каждый труд должен быть оплачен, поэтому введение новых выплат положительно скажется как на решении кадрового вопроса, так и на повышении доступности первичной медико-санитарной помощи, - прокомментировал первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

В пресс-службе правительства напомнили, что зарплата медработников складывается из оклада, а также стимулирующих и компенсационных выплат. К первым относятся премии, поощрения за стаж и выслугу, интенсивность и высокие результаты труда, качество работ и так далее. Ко вторым - районный коэффициент, выплаты за работу с вредными и опасными условиями, а также в выходные и праздничные дни.