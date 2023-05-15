В Котельниче два микрорайона подключат к центральному водоснабжению до конца года

Работы завершатся к концу 2023 года. Фото: kirovreg.ru

В Котельниче два микрорайона подключат к центральному водоснабжению в рамках нацпроекта. Об этом рассказали в областном правительстве.

Речь идет о микрорайонах Котельнич-2 и ПМК-7. Сейчас вода к их жителям поступает из разных скважин, но ее качество, согласно результатам лабораторных исследований, не соответствует санитарным нормам. В связи с этим населенные пункты подключат к центральному водоснабжению.

На данный момент подрядчик проложил уже 8019 погонных метров сетей из 8500 и смонтировал 17 пожарных гидрантов, 57 водопроводных колодцев, одну монолитную камеру. К концу 2023 года все работы будут завершены. Всего чистую воду получат 2400 жителей.