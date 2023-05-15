В Кирове начался 10-дневный всероссийский исторический пленэр

Участниками мероприятия стали 11 художников из разных регионов страны. Фото: kirovreg.ru

В Кирове стартовал всероссийский исторический пленэр. Об этом рассказали в областном правительстве.

Мероприятие посетили 11 художников из Московской области, Алтайского края, Брянска, Екатеринбурга, Рязани, Пензы, Кирова. Для пленэра выбрали тему «Духовная сила». В течение 10 дней творцы будут работать на нескольких площадках, основной из которых станет место, где располагался Свято-Троицкий Кафедральный собор. Кроме того, предусмотрен выезд в село Великорецкое.

Результатом пленэра станет выставка, запланированная на лето-осень 2023 года и посвященная Свято-Троицкому Кафедральному собору и деяниям Вятской епархии. Работы художников после передадут в областной краеведческий музей.